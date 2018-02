Bad Marienberg - Die DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) hat am heutigen Freitag ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 vorgestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Erneut kann das Unternehmen auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück blicken und hat die bereits unterjährig angehobenen Ziele für die wesentlichen Leistungsindikatoren komfortabel erreicht. Die Ende 2016 erfolgte Refinanzierung des Commercial Portfolios und die erzielten Beteiligungserträge an der WCM und der TLG Immobilien AG machen sich deutlich im mehr als verdoppelten Konzernergebnis von 64,4 Millionen Euro bemerkbar (Vorjahr: bereinigt 26,9 Millionen Euro). Mit 60,2 Millionen Euro liegt der FFO 28 Prozent über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 47,0 Millionen Euro) und fällt damit deutlich höher aus als noch zu Jahresbeginn prognostiziert. Mit der erfolgreichen internen Bereitstellung der Management-Plattform für eigene und für fremde Immobilien konnten auch in 2017 sehr gute operative Ergebnisse erwirtschaftet werden. Die Vermietungsleistung im Gesamtportfolio stieg um rund 8 Millionen Euro auf 40,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr und die durchschnittliche Mietlaufzeit (WALT) von 4,3 Jahre auf nunmehr 5,2 Jahre. Unter der Berücksichtigung der Vermögenswerte aus der Objektbewirtschaftung für Dritte, liegen die Assets under Management (AuM) zum 31. Dezember 2017 bei 4,4 Milliarden Euro. Für das Jahr 2017 wird der Vorstand der DIC Asset AG der Hauptversammlung am 16. März 2018 aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres neben einer erneut erhöhten Dividende von 0,44 Euro je Aktie eine Sonderdividende von 0,20 Euro vorschlagen. Die Dividendenrendite beläuft sich in Bezug auf den Jahresschlusskurs 2017 damit auf 6,1 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...