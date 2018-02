Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon vor dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi hält die Papiere des Essener Versorgers in einer am Freitag vorliegenden Studie für "eine der attraktivsten Chancen in der Branche". Hier vereinigten sich strukturelles Wachstum durch Präsenz in den entscheidenden Themen mit kurzfristigem Potenzial durch die Strompreise. Durch Investitionen in Infrastruktur, mittelfristig sinkende Personalkosten und Aktienrückkäufe könne das von ihm erwartete Ergebniswachstum von 40 Prozent auch auf 60 Prozent getrieben werden, so Gandolfi./ag/zb Datum der Analyse: 08.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0018 2018-02-09/09:44

ISIN: DE000ENAG999