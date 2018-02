Lieber Leser,

in einem am Donnerstag mal wieder sehr negativen Marktumfeld gehörte die Aktie der SMA Solar Technology mit einem Abschlag von "nur" rund -2% noch zu den stärksten Werten im TecDAX. Die Aktie wehrt sich also gegen den Markt.

Aktien mit hoher relativer Stärke suchen!

Das ist schön zu sehen - denn Aktien, die in einem fallenden Gesamtmarkt (relative) Stärke zeigen, sind die Aktien, die man langfristig im Depot haben sollte. Dies ist auch etwas, was viele Anleger ... (Sascha Huber)

