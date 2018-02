Lieber Leser,

die Commerzbank hat am Donnerstagvormittag die Zahlen per viertes Quartal 2017 sowie das gesamte Jahr bekannt gegeben. Obwohl die Zahlen weniger erfreulich ausfielen, so wurden die Analysteneinschätzungen für den Nettogewinn und die Erträge übertroffen. Damit gehörte die Aktie, im Anschluss an die Veröffentlichung, kurzfristig zu den Gewinnern im DAX. Am frühen Nachmittag desselben Handelstages hatte sie die aufgelaufenen Gewinne allerdings bereits wieder abgegeben.

Analystenerwartungen ... (David Iusow)

