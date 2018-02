SEATTLE (IT-Times) - Nur fünf Monate nach der Übernahme der Biolebensmittelkette Whole Foods Market, integriert Amazon das Angebot nun in sein Prime Now Programm in den USA. Zumindest Prime Kunden in Austin, Cincinnati, Dallas und Virginia Beach sollen sich Lebensmittel von Whole Foods binnen zwei Stunden...

Den vollständigen Artikel lesen ...