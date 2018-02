Die Ankündigung eine Beherrschungsvertrages hievt Biotest an die Spitze des SDax. Die im deutschen Kleinwerte-Index notierten Vorzugsaktien der Pharmafirma stiegen am Freitag um 8,3 Prozent auf 27,40 Euro. "Offenbar spekulieren einige Anleger auf einen Squeeze Out, ein Abfindungsangebot für die restlichen Aktionäre", sagte ein Börsianer.

