Die Verzinsung zehnjährigen US-Treasuries dürfte ihren Höhepunkt bald erreicht haben, vermuten die Analysten der Societe Generale (SocGen). Es sei also denkbar, dass sich die Zinsdifferenz zu den bislang schwächer verzinsten deutschen Bundesanleihen reduziere. Der Spread sei bislang gerechtfertigt angesichts der unterschiedlichen geldpolitischen Zyklen von Federal Reserve und Europäischer Zentralbank - künftig allerdings nur, wenn die Konjunktur in der Eurozone nicht so weiterwachse wie bisher. Die Konjunktur in der Eurozone könnte Investoren anlocken - weg von sicheren Häfen wie Bundesanleihen, hin zu niedrigeren Preisen und höheren Renditen.

February 09, 2018 03:35 ET (08:35 GMT)

