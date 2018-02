FinLab AG beteiligt sich an PRE-IPO-Runde der Galaxy Digital von Mike Novogratz

FinLab beteiligt sich an PRE-IPO-Runde der Galaxy Digital von Mike Novogratz

Frankfurt am Main, 09. Februar 2018 - Die FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR) hat sich im Rahmen einer sogenannten Pre-IPO Runde an der Galaxy Digital Holdings Ltd., einer Firma die von Hedgefonds-Legende Mike Novogratz gegründet wurde, beteiligt. FinLab war dabei Teil eines Konsortiums, das USD 5,5 Mio. investiert hat, wovon ca. USD 2 Mio. von FinLab stammen.

Insgesamt hat der ehemalige Hedge-Fonds-Manager Mike Novogratz erfolgreich 250 Millionen Dollar in dieser Privatplatzierung eingesammelt, um den Start von Galaxy Digital zu finanzieren, einer Merchant Bank für Kryptoassets, die demnächst in Kanada an die Börse gehen will.

Novogratz wurde, nachdem er bis 2013 CIO bei Fortress Investment Group war, ein früher Investor in Bitcoin, Ether und vielen anderen erfolgreichen Kryptowährungen und Kryptounternehmen. Er wird sein gesamtes bestehendes Kryptowährungs- und Blockchain-Portfolio in Galaxy Digital einbringen.

Galaxy Digital wird ein dreiteiliges Geschäftsmodell verfolgen. Die Merchant Bank wird einen Cryptocurrency Trading Desk eröffnen, um Gelegenheiten für Cross-Exchange-Arbitrage zu nutzen. Galaxy Digital wird auch in Blockchain-Startups und Initial Coin Offerings (ICOs) investieren. Schließlich wird es vermögenden Kunden in diesen Bereichen Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienste anbieten.

Da FinLab mit Galaxy Digital den gleichen Investitionsschwerpunkt teilt, soll die Investition in Galaxy Digital auch eine strategische Partnerschaft untermauern, die sich auf die gemeinsame Nutzung von Co-Investments fokussiert.

Über die FinLab AG: Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A.GR) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("FinTech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher FinTech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in FinTech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.

