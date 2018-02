Noch ist alles offen: Evotec (ISIN: DE0005664809), einer der Highflyer des Jahres 2017 im TecDAX - und das zu Recht - sah im November und Dezember eine brutale Korrektur, in deren Verlauf sich die Aktie fast halbiert hatte. Aber wie geht es weiter? Die Entwicklung von Umsatz und Gewinn gestaltete sich bis zum dritten Quartal tadellos, wäre ein triftiges Argument, um die Aktie wieder deutlich höher zu tragen. Nur ist das dritte Quartal eine gefühlt Ewigkeit her. Und die Zahlen zum vierten Quartal werden, sofern Evotec keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlichen sollte, erst Ende März kommen. Bis dahin können zwar Meldungen über Kooperationen, Fortschritte bei der Entwicklung einzelner Wirkstoffe oder über Meilensteinzahlungen der Kooperationspartner kommen. Aber was die Investoren hier wirklich langsam gebrauchen könnten, wären Aussagen darüber, wie Evotec die Perspektiven für 2018 beurteilt. So lange da nichts kommt, wird die Charttechnik das Geschehen bestimmen. Doch der Blick auf den Chart ...

