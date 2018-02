FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Management des Handelskonzerns gehe die schwache operative Gewinnentwicklung an, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/zb

Datum der Analyse: 09.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007257503

AXC0091 2018-02-09/11:04