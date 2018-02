Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Tate & Lyle von 660 auf 630 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Anton Brink begründete das neue Kursziel mit der in Aussicht gestellten baldigen Zinserhöhung in Großbritannien sowie einer genaueren Prüfung der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Das Abwärtsrisiko der Aktie des Lebensmittelkonzerns halte er aber für begrenzt, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis Datum der Analyse: 09.02.2018

ISIN: GB0008754136