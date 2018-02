Tesla-(Turbo)-Puts mit 125%-Chance bei Kursrückgang auf 280$

Hätte man vor fünf Jahren in die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) investiert und diese bis heute behalten, dann könnte man sich (noch) über einen Kursanstieg von mehr als 700 Prozent freuen. Auch auf Sicht der vergangenen drei Jahre ist die Wertsteigerung der Aktie mit einem Plus von 45 Prozent durchaus zufrieden stellend. Vor einem halben Jahr wurde der Höhenflug der Aktie von einer volatilen Seitwärtsbewegung innerhalb der breit gefassten Tradingrange von 300 bis 385 USD abgelöst.

Nach der Veröffentlichung der tiefroten Quartalszahlen brach der Kurs der Tesla-Aktie trotz der optimistischen Interpretation des Tesla-Bosses Musk um mehr als acht Prozent ein, um sich danach wieder etwas zu erholen. In den meisten, nach den Zahlen erstellten Expertenanalysen wird die Tesla-Aktie mit Kurszielen von bis zu 190 USD als Verkauf eingestuft. Im Gegensatz dazu hoben die Experten von Berenberg mit einer Kaufempfehlung das Kursziel für die Tesla-Aktie auf 470 USD an. Wer sich der Meinung der bearish eingestellten Analysten anschließen möchte, könnte einen kleinen Einsatz in Short-Hebelprodukte auf die Tesla-Aktie wagen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 310 USD

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf die Tesla-Aktie mit Basispreis bei 310 USD, Bewertungstag 20.4.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD7TZD4, wurde bei der Tesla-Kursindikation von 322 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,226 USD mit 1,59 - 1,62 Euro gehandelt. Gibt der Kurs der Tesla-Aktie im Verlauf des kommenden Monats auf 280 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 2,88 Euro (+78 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 352,40 USD

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 352,40 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UV4J3R3, wurde bei der Kursindikation von 322 USD mit 2,61 - 2,62 Euro taxiert. Fällt der Kurs der Tesla-Aktie in den nächsten Wochen auf 280 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber ansteigt - auf 5,90 Euro (+125 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 374,5698 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 374,5698 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PR900U2, wurde beim Tesla-Kurs von 322 USD mit 4,38 - 4,41 Euro quotiert. Bei einem Kursrückgang der Tesla-Aktie auf 280 USD, wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 7,71 Euro (+75 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Hebelprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de