Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Zurich Insurance Group nach Jahreszahlen von 335 auf 340 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe solide Resultate präsentiert, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gute Nachrichten habe es zudem in puncto Dividende und Aktienrückkauf gegeben./edh/mis Datum der Analyse: 09.02.2018

ISIN: CH0011075394