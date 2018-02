Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-09 / 10:40 *PRESSEINFORMATION* · Finanzvorstand Bernd Marx hat sein Amt niedergelegt und scheidet zum 30. Juni 2018 aus dem Unternehmen aus · Vorstandvorsitzender Dr. Mathias Hallmann übernimmt bis auf Weiteres die Aufgaben des Finanzvorstands bis zur Benennung eines Nachfolgers Waldenburg, 09. Februar 2018. Bernd Marx, 54, Mitglied des Vorstands der R. STAHL AG und verantwortlich für das Ressort Finanzen, hat den Aufsichtsrat im Zuge aktueller Gespräche um Auflösung seines Vorstandsvertrages gebeten. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch heute entsprochen und mit Bernd Marx eine einvernehmliche Beendigung des Dienstverhältnisses zum 30. Juni 2018 verabredet. Einhergehend hiermit hat Bernd Marx am heutigen Tag sein Vorstandsmandat niedergelegt. "Mit dieser Entscheidung habe ich es mir nicht leicht gemacht. Ich fühle mich auch heute noch mit R. STAHL verbunden", sagte Bernd Marx. "R. STAHL steht aufgrund veränderter Marktbedingungen vor großen Herausforderungen, die grundlegende Anpassungen im Unternehmen erfordern. Zu diesem Zweck hat der Vorstand ein umfassendes Maßnahmenpaket vorbereitet. Für die erfolgreiche Umsetzung und weitere Entwicklung wünsche ich dem Unternehmen alles Gute." Heiko Stallbörger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der R. STAHL AG: "Bernd Marx hat die strategische Weiterentwicklung von R. STAHL zum führenden Anbieter im Markt für Explosionsschutzlösungen ganz entscheidend mitgestaltet. Der Aufsichtsrat spricht Herrn Marx für seine Verdienste seinen großen Dank und seine hohe Anerkennung auch im Namen aller Mitarbeiter aus." Bernd Marx war seit 2004 in verschiedenen Positionen für R. STAHL tätig, zunächst als kaufmännischer Leiter der Tochtergesellschaft HMI Systems GmbH, später als Bereichsleiter des Finanz- und Rechnungswesens des Konzerns. Zum Jahresbeginn 2013 wurde er in den Vorstand der R. STAHL AG berufen. In dieser Funktion war er verantwortlich für die Bereiche Controlling, Finanzen, IT, Recht und Compliance, Investor Relations sowie M&A. Bis zur Berufung eines Nachfolgers wird bis auf Weiteres der Vorstandsvorsitzende der R. STAHL AG, Dr. Mathias Hallmann, die Aufgaben des Finanzvorstands wahrnehmen. *Über R. STAHL - www.r-stahl.com* R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.788 Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 weltweit einen Umsatz von EUR 286,6 Mio. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Kontakt: R. Stahl Aktiengesellschaft Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.) Dr. Thomas Kornek Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation Fon: +49 7942 943-1395 E-mail: investornews@stahl.de WKN: A1PHBB ISIN: DE000A1PHBB5 Börsenkürzel: RSL2 Handelssegment: Regulierter Markt / Prime Standard Börsenplätze: XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Berlin-Bremen, Hamburg Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: R. Stahl AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-02-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 Fax: +49 (7942) 943-4333 E-Mail: info@stahl.de Internet: www.stahl.de ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 652987 2018-02-09

