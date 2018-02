München, Berlin, Hamburg (ots) -



Über ein Vierteljahrhundert Musikgeschichte, fast 4.000 Hits auf 100 Doppel-CDs und über 80 Millionen verkaufte Tonträger*: Die CD-Reihe der Jugendmarke BRAVO feiert in wenigen Tagen ein außergewöhnliches Jubiläum. Am 16. Februar erscheint die 100. Ausgabe der erfolgreichen Hit-Compilation. "BRAVO Hits 100" garantiert den Fans den gewohnt perfekten Mix aus Chartstürmern, Top-Hits und angesagten Künstlern. Mit dabei sind unter anderem Ed Sheeran und sein Nummer-1-Song "Perfect", G-Eazy feat. Halsey mit "Him&I", James Arthur mit der neuen Single "Naked" und 41 weitere Topsongs.



Neben der regulären Ausgabe gibt es zum Jubiläum ein 3CD-Special mit den Top20-Songs der RTL-Show. Am 16. März folgt eine Sonderedition in der 5er CD-Box mit den besten Songs aus 100 Ausgaben. Die CD-Reihe gibt es als Tonträger sowie als Download.



Das Konzept der Reihe ist so simpel wie erfolgreich: Seit der ersten Ausgabe am 21. April 1992 bieten die BRAVO-Compilations viermal im Jahr das brandaktuelle Hit- und Chartrepertoire. Die Endjahrescompilation "The Hits" komplettiert die Reihe ebenso wie zahlreiche trend- und genrebezogenen Spezials (BRAVO Black Hits, BRAVO Dance oder "50 Jahre BRAVO").



Die Compilation ist wichtiger Bestandteil der großen deutschen Jugendmarke



Die CD-Serie BRAVO Hits war in den Neunziger Jahren die erste Markenerweiterung außerhalb der Zeitschriftenfamilie. Mit der Website und den Social-Media-Präsenzen auf Facebook, Musical.ly und Snapchat ist BRAVO heute im digitalen Zeitalter eine reichweitenstarke 360-Grad-Marke. Allein auf Instagram ist BRAVO mit 380.000 Followern die größte deutsche Medienmarke.



"Die Hit-Reihe ist auch ein Vierteljahrhundert nach der ersten Ausgabe noch immer ein elementarer Bestandteil unserer Marke. Wir sind stolz, dass es gemeinsam mit den Musikpartnern über die Jahre gelungen ist, die BRAVO Hits zur marktführenden Compilationreihe zu machen und das hohe Niveau Ausgabe für Ausgabe zu halten", so BRAVO-Verlagsleiter Karsten Binke.



Seit der dritten Ausgabe belegen die BRAVO-Releases wochenlang Platz eins der Verkaufscharts und dominieren die Jahres-Charts: In den Top Ten 2017 stehen die Ausgabe 97, 96, The Hits 2017, 98 und 99 auf den Plätzen eins bis fünf.



BRAVO Hits-Joint Venture mit Sony, Universal und Warner



Seit 2017 verantworten zum ersten Mal alle drei großen Majorlabels Sony Music, Universal Music und Warner Music mit BRAVO gemeinsam die Reihe. Die Jubiläumsausgabe erscheint bei Sony Music: "BRAVO Hits ist die mit Abstand erfolgsreichste Compilation. Unsere Devise 'Nur Hits - keine Kompromisse' treibt uns an. Das bedeutet manchmal auch, das Unmögliche möglich zu machen und den richtigen Riecher für Hits zu haben, die aktuell noch nicht in irgendwelchen Hit-Listen geführt werden. Mit dem Resultat hat die Reihe eine enorme Strahlkraft sowohl bei der jungen als auch erwachsenen Zielgruppe entwickelt. Die Marke BRAVO Hits besitzt eine Art 'Leuchtturmfunktion', bietet Orientierung und Inspiration für die Fans", erklärt Thorsten Tutzeck, Senior Director Media Concepts, Sony Music Entertainment Germany, stellvertretend für alle Partner. "Mit der enormen Expertise, der großen Leidenschaft und dem maximalen Engagement aller Partner wird es uns gelingen, den Erfolg der Marke nicht nur im Jetzt, sondern auch unter den Herausforderungen der digitalen Märkte in der Zukunft sicherzustellen."



"BRAVO HITS 100 - Der Countdown" auf RTL



Zum Jubiläum zeigt RTL am Samstag, 17. Februar, um 23:30 Uhr den Countdown der 100 besten Songs aus über 25 Jahren BRAVO Hits-Geschichte. Promintente wie Oli P., Die Lochis, Joey Kelly, Sabrina Setlur und die ehemalige BRAVO TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes erinnern sich in der Sendung an ihre ganz persönlichen BRAVO-Erlebnisse. "Ich hatte die meisten von der Nummer 8 bis gefühlt 36 und ab irgendeinem Zeitpunkt war ich selber drin", erzählt Oli P. stolz. Für Roman, Die Lochis, sind die BRAVO Hits das typische Geburtstagsgeschenk. "Wenn du nicht weißt, was du dem Kumpel schenken sollst, dann schenkst du eine BRAVO Hits. Da ist definitiv etwas dabei, was er gut findet."



*Inklusive aller Spin Offs der BRAVO CD-Reihe.



