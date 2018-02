Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-09 / 10:54 *München, 9. Februar, 2018:* windeln.de, einer der führenden Onlinehändler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat eine Auszeichnung für das beliebteste Produkt in der Kategorie "Mutter & Baby" auf Tmall Global (TMG), Alibaba's B2C-E-Commerce-Marktplatz der Alibaba Gruppe, erhalten. Die Verleihung fand am 6. Februar 2018 auf dem sogenannten "Annual Forum" von TMG in Peking in China statt. TMG ehrte dabei sechs Unternehmen in jeweils einer anderen Kategorie für ihre Rolle beim Aufbau der beliebtesten Produkte auf der E-Commerce-Plattform im Jahr 2017. windeln.de erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Mutter & Baby" für den Wachstumserfolg der beliebten deutschen Babymilchpulver Marken. windeln.de eröffnete im Juli 2016 neben dem bereits bestehenden chinesischen windeln.de-Webshop (windeln.com.cn [1]) seinen Flagship-Store auf TMG (windelnde.tmall.hk [2]). TMG beschreibt sich selbst als globale Plattform, um seinen chinesischen Verbrauchern zu helfen, die Lebensqualität zu verbessern und bietet Zugang zu Millionen chinesischen Familien. windeln.de konnte seit dem Launch des Flagship-Stores ein starkes Wachstum erzielen. Ein Highlight ist der jährliche Singles' Day am 11.11.: so verzeichnete windeln.de 2017 einen Auftragseingang von EUR 3,5 Mio. an nur einem Tag, was einem Zuwachs von rund 300% im Vergleich zum Singles' Day im Vorjahr entspricht. Der grenzüberschreitende E-Commerce-Markt in China ist ein schnell wachsender Markt, der insbesondere durch junge, kaufkräftige Kunden getrieben wird. windeln.de hat sich in diesem Markt als bekannte Marke für vertrauenswürdige und hochwertige deutsche Babyprodukte gut etabliert. Julia-Caroline Schmidt, Head of China Business bei windeln.de: "Wir fühlen uns geehrt, diesen besonderen Preis zu erhalten, nachdem wir bereits im April 2017 den Preis für die "beliebteste internationale Marke" gewonnen haben. Die Auszeichnungen spiegeln das Vertrauen der chinesischen Eltern in unsere Marke und unser Angebot erneut wider. Das chinesische Geschäft ist ein wichtiger Teil unseres Unternehmens und wir sind bestrebt, unseren Service kontinuierlich zu optimieren und die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen." *Corporate Communications* Judith Buchholz Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: presse@windeln.de *Über windeln.de* windeln.de ist der führende Online-Händler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de [3]. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: windeln.de SE Schlagwort(e): Unternehmen 2018-02-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL110 WKN: WNDL11 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 653043 2018-02-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dbe7a5317525d323def89743c8aea0ca&application_id=653043&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=107f2ffdae039a5e8bfdd2b7b2142eea&application_id=653043&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6bead32171688d22778c847d9901b2e0&application_id=653043&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 04:54 ET (09:54 GMT)