Wien - Die abermalige Aktienmarktkorrektur von gestern hat sich vorerst auf Indexebene nur am EUR CDS Markt wiedergefunden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hingegen seien die EUR Risikoprämien sowohl im Non-Financials als auch Financials Segment per Tagesende nahezu unverändert geblieben. Die Deutsche Bahn habe eine Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 15,5 Jahren (EUR 750 Mio., MS+18 BP) gepreist. Moody's habe das Rating von Roche um ein Notch von A1 auf Aa3 angehoben. Der Ausblick sei mit "stabil" bestätigt worden. Die Ratingagentur habe diesen Schritt mit der verbesserten Fähigkeit des Unternehmens begründet, in den kommen Jahren Umsatzwachstum durch Produktneuheiten zu generieren.

