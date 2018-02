Nach der monatelang andauernden Rallye an den Börsen zuletzt hätte Dermapharma keine schlechtere Woche für den Börsenstart erwischen können. Die Korrektur in der laufenden Woche macht sich bei Dermapharma mit einem direkten Rutsch von auf bis zu 26 Euro (Ausgabepreis: 28 Euro) am ersten Handelstag bemerkbar. Derzeit notiert das Papier 3,4 Prozent im Minus bei 26,75 Euro. Dem Unternehmen war es Donnerstag gelungen, seine Aktien genau in der Mitte der Preisspanne von 26 bis 30 Euro bei Investoren zu platzieren. Die Aktie ist im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

