DAX - Fahrplanmäßig in den Keller

Hallo am Vormittag,

der DAX bewegte sich gestern sehr schön im Rahmen des blauen Prognosepfeils gen Süden "in den Bereich 12.200 bis 12.300 Punkte, potenziell deutlich tiefer". Auf der Unterseite kommt es oftmals zu einem Überschießen - so auch gestern: Kurz vor 22 Uhr wurde der Index deutlich unterhalb von 12.150 Punkten getaxt nachdem an der Wall Street kurz vor Schluß noch einmal ordentlich verkauft wurde. Heute Morgen kann sich der Index wieder ein wenig stabilisieren, scheitert aber am Vormittag an der 12.300 Punkte-Marke.



Im Bereich um 12.200 Punkte ist der Index erst einmal gut unterstützt. Ausgehend vom aktuellen Niveau ist daher sowohl eine zweite Erholungswelle Richtung 12.600/700 Punkte, als auch ein direkter Durchmarsch zurück unter 12.000 Punkte denkbar. Die Performance der US-Börsen am Nachmittag wird über das kurzfristige "Schicksal" des deutschen Börsenbarometers entscheiden. Sowohl das bullische als auch das bärische Szenario sind ausgehend vom aktuellen Niveau vorstellbar. Dementsprechend sollte man sich hier kurz vor dem Wochenende nicht mehr all zuweit aus dem Fenster lehnen. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

