Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD



- "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montag ab 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr erwarten am Sonntagmorgen und Montagabend hochkarätige Gäste. Neben dem aktuellen Bundesliga-Spieltag stehen dann insbesondere der BVB und der HSV, die sich am Samstagnachmittag gegenüber stehen, sowie Borussia Mönchengladbach im Mittelpunkt.



Jörg Wontorra begrüßt am Sonntag ab 10.45 Uhr Hans-Joachim Watzke. Der 58-Jährige ist seit mittlerweile 13 Jahren Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund und wird Jörg Wontorra zehn Tage nach der Schließung des Transfensters als einziger Gast Rede und Antwort stehen.



Nach der Trennung von Thomas Tuchel und dem Wechseltheater um Ousmane Dembélé im Sommer folgte während der Hinrunde die Entlassung von Trainer Peter Bosz und zuletzt der Transfer von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal. Neben dem aktuellen Spieltag wird Hans-Joachim Watzke bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" über die aufregenden vergangenen Monate bei der Borussia sprechen.



"Wontorra - der Kia Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



HSV-Präsidentschaftskandidat Bernd Hoffmann und Weltmeister Christoph Kramer bei "Sky90"



Moderator Patrick Wasserzieht begrüßt am Montag um 22.30 Uhr Bernd Hoffmann im Studio. Der 55-jährige Rheinländer leitete bis 2011 als Geschäftsführer die Geschicke des Hamburger SV. Vor kurzem kündigte er an, in führender Rolle zum HSV zurückkehren zu wollen und am 18. Februar als Kandidat bei der Wahl des Vereinspräsidenten anzutreten. Über sein Konzept und seine Ziele im möglichen neuen Amt spricht er am Montagabend bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte".



Außerdem ist Weltmeister Christoph Kramer zu Gast. Der 26-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach ist am Tag nach dem Spiel beim VfB Stuttgart zu Gast und spricht bei Patrick Wasserziehr über die aktuelle Saison seiner Mannschaft.



Komplettiert wird die Runde von NDR-Reporter Lars Pegelow und Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Montagabendspiel der 2. Bundesliga, FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg, um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland