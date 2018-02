Aktien aus den USA und Asien verzeichneten starke Rückgänge DAX® (DE30 in der xStation 5) nähert sich wieder der Marke von 12.100 Punkten RWE (RWE.DE) in der Verlustzone nach enttäuschender Stromauktion in Großbritannien

Zusammenfassung:Die gestrige Sitzung in den USA war durch einen enormen Kursrückgang der Aktien gekennzeichnet, da der zu Beginn der Woche verzeichnete Abverkauf wieder aufgenommen wurde. In Asien folgten die Aktienmärkte der Entwicklung ihrer US-Pendants und wiesen daher ebenfalls große Verluste auf. Die europäischen Indizes eröffneten am heutigen Handelstag etwas tiefer. Einige Anleger dachten, dass die Aktien bereits die Wende geschafft hätten. Auf dem US-Aktienmarkt kam es allerdings zu einem erneuten starken Abverkauf. Der Dow Jones (US30) verlor gar 4,15% an Wert. Die anderen Indizes der Wall Street entwickelten sich ebenfalls stark unterdurchschnittlich, wobei der S&P 500 (US500) um 3,75% und der Nasdaq (US100) um 3,9% fiel. Später breitete sich die schlechte Stimmung in Asien aus, wo alle wichtigen Indizes deutliche Rückgänge aufwiesen. Der japanische Nikkei schloss 2,32% tiefer, der australische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...