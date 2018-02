Von Matthew Dalton

PARIS (Dow Jones)--L'Oreal zeigt sich grundsätzlich bereit, den Nestle-Anteil an dem französischen Kosmetikkonzern zu übernehmen. "Wenn Nestle eines Tages verkaufen will, sind wir bereit", sagte Jean-Paul Agon, Chief Executive von L'Oreal. Nestle hält eine Beteiligung von 23 Prozent im Wert von 23 Milliarden Euro an L'Oreal.

Zur Finanzierung eines Anteilserwerbs verfügt L'Oreal über 3 Milliarden Euro an liquiden Mitteln sowie über eine Beteiligung an dem Pharmaunternehmen Sanofi im Wert von rund 7,6 Milliarden Euro. "Für den Fall, dass das nicht genug wäre, haben wir viele Liebesbriefe von großen Banken erhalten, die schreiben, dass sie uns gerne etwas Geld leihen würden", sagte der Manager weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 05:46 ET (10:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.