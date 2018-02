Nur wenn ein Forderungskatalog der Arbeitnehmer bei Continental erfüllt wird, soll es eine Zustimmung zum Umbau geben.

Gewerkschaften und Betriebsräte von Continental werden einem Umbau des Zulieferkonzerns nur dann zustimmen, wenn zuvor konkrete Forderungen vom Unternehmen erfüllt werden. Dabei steht an erster Stelle eine langfristige Beschäftigungssicherung, die in einem "Zukunfts-Tarifvertrag" festgeschrieben werden müsse. Das geht aus einem Informationsschreiben der Arbeitnehmervertretung an die Conti-Belegschaft hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Bei Continental sind mit der IG Metall und der IG BCE gleich zwei große Gewerkschaften vertreten.

Anfang Januar waren Pläne bekannt geworden, wonach der Vorstand des Automobilzulieferers aus Hannover über eine neue Unternehmensstruktur nachdenke. Ausgangspunkt sind die beiden Megatrends in der Automobilindustrie, Digitalisierung und Elektromobilität. Andere Zulieferer wie etwa der Conti-Konkurrent Delphi aus den USA haben sich bereits aufgespalten - in einen Teil mit dem Zukunftsgeschäft und in einen Teil mit dem bislang üblichen Geschäft mit Verbrennungsmotoren. Bei Continental kommt immer auch eine weitere Überlegung dazu: Das Unternehmen besteht aus zwei Sparten, dem Gummi-Geschäft mit den Reifen und dem Autozuliefergeschäft. Conti könnte die renditestarke Reifensparte an die Börse bringen und damit viel Geld in die Kasse holen.

Außer der Beschäftigungssicherung verlangen die Arbeitnehmer, dass die Tarifverträge auch nach einem Umbau des Continental-Konzerns langfristig ihre Gültigkeit behalten müssten. Das müsse genauso für neue Unternehmen gelten, die möglicherweise ...

