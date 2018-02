Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO ernennt Steve Hurn zum Executive Vice President Global Sales(press1) - München, 09. Februar 2018 - TIBCO Software Inc. [1], einweltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- undAnalysesoftware, meldet die Ernennung von Steve Hurn zum Executive VicePresident Global Sales. In seiner neuen Funktion wird Hurn alle Regional-Sales-, Global-Pre-Sales-, High-Velocity-Sales- und Partner-Sales-Aktivitäten leiten und dabei weiterhin direkt dem TIBCO-CEO Murray Rodeberichten."Steve Hurn hat die TIBCO-Vertriebsorganisationen durch eine Zeit desanhaltenden Wachstums geführt, in der wir unser Geschäftsmodell mehr undmehr auf Abonnements und Cloud-Services umgestellt haben bzw.kontinuierlich umstellen", so Murray Rode. "Er hat sich als zentralerBestandteil unseres Führungsteams mehr als bewährt und wird über unserenDirektvertrieb und das wachsende Partnernetzwerk auch künftig dafürsorgen, dass unsere Kundenbasis expandiert."Steve Hurn kam 2015 als Leiter des EMEA-Vertriebs zu TIBCO und wurde erstim Januar 2017 zum Senior Vice President Global Sales ernannt. Vor TIBCOwar er für SAP und Oracle in Führungspositionen tätig und sammelte zudemCEO-Erfahrung in der Startup-Szene."Wir stehen an einem Punkt, an dem ständige Innovation und der Wechsel indie Cloud unverzichtbar sind, wenn Unternehmen ihre Marktrelevanz erhaltenwollen", ist Hurn überzeugt. "Ich bin stolz darauf, für ein Unternehmen zuarbeiten, das seinen Kunden mit modernsten Integrations- und Analysetoolsdabei hilft, sich für diesen Umbruch fit zu machen. Gemeinsam mit meinenManagementkollegen werde ich alles daransetzen, um unser TIBCO(R)Connected Intelligence Cloud Portfolio zum verdienten Erfolg zu führen."Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, Flogo, Mashery, Mashling, Statistica und das TIBCO Logo sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc.und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesemDokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werdennur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

