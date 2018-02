Die Aktie von Nike (WKN:886993) konnte in den letzten Jahren am Markt gut mithalten. Doch einige Stolpersteine gab es trotzdem. In den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2018 hat sich der Umsatz am nordamerikanischen Markt gegenüber dem Vorjahr, um 3,5 % verlangsamt. Doch das Unternehmen konnte einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, denn Nike ist in Europa, den Nahen Osten und Afrika, sowie im Großraum China bekannter geworden.



Aber der Hedge-Fonds-Manager Bill Ackman interessiert sich nicht für Nikes nordamerikanische Probleme.



Ackman ist ein bekannter Investor. Der Gründer und CEO von Pershing Square Capital Management hat beschlossen, eine passive Beteiligung an dem ...

