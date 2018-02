Der Immobilieninvestor DIC Asset erhöht die Dividende und will seine Aktionäre wie angekündigt im Herbst zusätzlich mit einer Sonderausschüttung beglücken. Wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte, soll die Dividende auf 44 von zuvor 40 Cent je Aktie steigen. Hinzu kommt eine Sonderzahlung von 20 Cent je Anteilsschein.

