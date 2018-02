Ein erbitterter Preiskampf am Schnäppchen-Tag Black Friday und höhere Kosten haben dem Elektronikhandelskonzern Ceconomy den Gewinn verhagelt. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter brach der Ertrag im ersten Quartal 2017/18 mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft auf 108 (Vorjahr: 121) Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Freitag in...

Den vollständigen Artikel lesen ...