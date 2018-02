Wien - Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gemessen am Absatzvolumen achtgrößter Automobilhersteller weltweit, könnte der Sprung ins Investment Grade Segment gelingen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Just diese Woche habe der Autobauer eine Ratingheraufstufung (von BB auf BB+) von S&P erhalten, die zudem mit einem positiven Ausblick garniert worden sei. Der Ratingagentur zufolge habe FCA, getrieben durch höhere Gewinnmargen und Free Cashflows, Fortschritte bei der Entschuldung erzielen können. Angesichts zunehmend schlechterer Finanzierungskonditionen und fallender Gebrauchtwagenpreise rechne S&P für 2018 und 2019 mit einer leichten Abschwächung der Verkaufsdynamik am wichtigen US-Markt, gehe aber davon aus, dass FCA dies in anderen Märkten kompensieren könne. (News vom 08.02.2018) (09.02.2018/alc/n/a)

