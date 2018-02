FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien der Commerzbank hat sich am Freitag die am Donnerstagnachmittag begonnene Kursschwäche fortgesetzt. Die Papiere lagen mit einem Abschlag von 4,5 Prozent am Ende des Dax . Analysten bemängelten vor allem die Prognose für die Kosten in diesem Jahr. Händler verwiesen zudem auf Gewinnmitnahmen nach hohen Kursgewinnen in den vergangenen Monaten.

Laut Jernej Omahen von Goldman Sachs liegt die Kostenprognose der Commerzbank mit 7 Milliarden Euro über der Konsensschätzung von 6,9 Milliarden Euro. Auch könnten die Rückstellungen höher ausfallen als erwartet.

Die Aktie war am Donnerstag nach Veröffentlichung von Quartalszahlen im frühen Handel in der Spitze um fast 5 Prozent gestiegen, hatte die Gewinne aber sukzessive wieder abgegeben./bek/fba

ISIN DE000CBK1001

AXC0123 2018-02-09/12:52