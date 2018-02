Wien - Morningstar hat per Ende 2017 die Fondsriesen und kleineren Boutiquen unter die Lupe genommen, die ihr Sortiment europaweit anbieten, so die Experten von "FONDS professionell".Die aktualisierte Auswertung unterstreiche, dass sich an der Spitze der großen Häuser bereits zuvor erwiesene Qualität bewähre: Der Großteil der Namen finde sich schon in früheren Listen, wenngleich nicht notwendigerweise an identischer Position.

Den vollständigen Artikel lesen ...