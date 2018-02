DATAGROUP SE: DATAGROUP wird in neuen Scale 30-Index aufgenommen

Pliezhausen, 09. Februar 2018. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) gehört zu den fünf liquidesten Werten des im vergangenen Jahr gestarteten Börsensegments Scale, das aktuell 48 Unternehmen umfasst. Durch die Einbeziehung der Aktie in das neue Börsenbarometer, wird die Sichtbarkeit des Unternehmens für Investoren weiter verbessert.

Die Deutsche Börse hat ihr Indexangebot erweitert und in dieser Woche den Scale 30-Index gestartet. Der Auswahlindex misst die Wertentwicklung der 30 liquidesten Aktien, die im Segment Scale für kleine und mittlere Unternehmen gelistet sind. Maßgeblich für eine Aufnahme in den Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung der Index-Werte erfolgt nach Marktkapitalisierung und wird vierteljährlich angepasst.

DATAGROUP gehört dem Segment seit seinem Start an. In der historischen Rückrechnung zum 17. März 2017 mit einem Anfangsstand von 1.000 Punkten hätte der Index bis heute eine Performance von über 29,3 Prozent verzeichnet. Der Kurs der DATAGROUP stieg im gleichen Zeitraum um 60,9 %, die Aktie trug damit positiv zur Gesamtperformance des Index bei.

"Wir freuen uns über die Aufnahme in den neuen Index, die Ergebnis unserer stetigen IR-Arbeit und aktionärsorientierten Unternehmensstrategie ist", so DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. "Im vergangenen Jahr haben wir unsere Investorenkontakte erneut intensiviert. Die Verbreiterung der Aktionärsbasis und Erhöhung des Free-floats haben die Attraktivität der Aktie weiter verbessert, was sich in der Kurs- und Liquiditätsentwicklung deutlich niedergeschlagen hat."

DATAGROUP wird sich den Investoren am 21. und 22. Februar im Rahmen der ODDO Seydler-Konferenz in Frankfurt präsentieren. Die Hauptversammlung findet am 08. März 2018 am Unternehmenssitz in Pliezhausen statt.

Über DATAGROUP: DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

1.900 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Kontakt: DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-015 Fax +49-7127-970-033 Claudia.Erning@datagroup.de

