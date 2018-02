Lieber Leser,

in der vergangenen Woche gab es positive News für Gazprom zu vermelden. So wurde bekannt, dass der Bau der Nord Stream 2 Pipeline durch das Bergamt der Stadt Stralsund genehmigt worden war. Der Abschnitt, der sich über die Ostseeküste hinzieht, ist ca. 55 km lang. Eine Teilgenehmigung existiert bereits für einen weiteren Abschnitt in der Länge von 31 km. Allerdings steht hierfür noch die Genehmigung seitens des Bundesamtes für Seeschiffahrt aus. Einige Wochen zuvor machte ... (David Iusow)

