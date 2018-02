Köln - Der Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verzeichnete einen sehr erfreulichen Start in das neue Jahr und schloss den Januar mit einer Wertsteigerung in Höhe von 0,9% ab, so die Experten von Sauren.Im Januar sei es an den Rentenmärkten zu einem Zinsanstieg und damit verbundenen Kursverlusten gekommen. In Deutschland habe sich die Umlaufrendite von 0,28% auf 0,46% erhöht. Der REX-Performanceindex habe um 0,9% nachgegeben. In den USA sei es ebenfalls zu einem Anstieg des Kapitalmarktzinsniveaus gekommen. Neben Staatsanleihen hätten auch Unternehmensanleihen hoher Qualität Verluste verzeichnet. Das Wertentwicklungsspektrum der flexiblen Rentenfonds des Portfolios habe in diesem Umfeld zwischen einer Wertminderung in Höhe von 0,5% und einem Wertzuwachs in Höhe von 0,3% gelegen. Im Bereich der Aktienfonds habe der von Stephan Hornung verantwortete Squad Value (ISIN LU0199057307/ WKN A0B7ZX) in einem allgemein freundlichen Marktumfeld um 2,5% zugelegt.

