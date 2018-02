"10 Prozent der Nutzer - rund 200 Millionen - sind Mitglied in einer Gruppe", sagte der oberste Facebook-Produktmanager Chris Cox im APA-Interview in London. "Das könnte viel höher sein."Facebook kündigte jüngst in einem Strategiewandel an, dass im Newsfeed der Nutzer mehr Beiträge von Freunden und Verwandten und weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...