Die Commerzbank (WKN:CBK100) hat es nach all den Jahren mit zahlreichen Kapitalerhöhungen, Verlusten und hochgesteckten Zielen, die dann nicht annähernd erreicht wurden, endlich geschafft, sich einigermaßen zu stabilisieren. Doch die Bank gilt als Übernahmekandidat. Insbesondere großen Banken aus den Nachbarländern, sowie der Deutschen Bank wird wiederholt Interesse nachgesagt.



Warum das so ist, kannst du an zwei einfachen Kennzahlen ablesen.

1. Quartalsgewinne? Mal ja, mal nein

Ein großes Problem ist die mangelnde Profitabilität. Quartalsgewinne sind inzwischen wieder häufiger zu sehen, aber immer noch keine regelmäßige Erscheinun...

Den vollständigen Artikel lesen ...