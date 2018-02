Schwarzach am Main - Die Aktie von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) hat schon bessere Tage gesehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Auf Monatssicht sei der DAX-Wert um mehr als 11 Prozent in den Keller gerauscht.

