Saturn Oil + Gas Inc. veröffentlicht operatives Update zum Winter Bohrprogramm

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 09. Februar 2018 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) veröffentlicht ein Update zu der jüngsten Akquisition von Erdöl-Rechten und dem Bohrprogramm des ersten Quartals 2018.

Saturn hat eine Akquisition von Erdöl-Rechten mit Whitecap Resources Inc. abgeschlossen. Das Unternehmen hat eine Section mit Rechten vom Grund der Colorado bis zum Grund der Mannville Formation erworben. Die erworbene Section ist angrenzend an Saturns bereits gehaltenen Gebieten und das Unternehmen hat eine Lizenz für die erste horizontale Bohrung in die Success Formation auf diesem Gebiet erhalten.

Saturn hat auch Lizenzen für sechs weitere horizontale Bohrungen in die Viking Formation erhalten. Das Unternehmen hat mit der Niederbringung dieser Bohrungen Ende Januar begonnen und bereits drei horizontale Bohrungen in der Viking Formation erfolgreich durchgeführt. Die Fertigstellung dieser Bohrungen ist für die kommende Woche geplant.

Darüber hinaus wird das Unternehmen an einer horizontalen Viking Bohrung auf dem Lucky Hills Gebiet mit 50% Förderanteil partizipieren. Das Unternehmen geht davon aus vor Ende Februar sechs horizontale Viking Bohrungen in Produktion zu haben.

Unsere ersten beiden horizontalen Viking Bohrungen produzieren weiterhin über unseren Erwartungen und haben es uns dazu bewegt, ein weiteres Gebiet zu erwerben. Unser technisches Team hat ein Bohrprogramm für das erste Quartal entwickelt, um die Produktion zu steigern und einen Plan für umfangreiches Wachstum über unsere 13 Brutto-Sections der Erdöl-Rechte erstellt. Wir freuen uns auf die Fertigstellung dieser jüngsten horizontalen Viking Bohrungen und dem Anstieg des Bestands an horizontalen Bohrungen mit reduziertem Risiko, so Scott Newman, Chief Operating Officer von Saturn Oil + Gas Inc.

Über Saturn Oil + Gas Inc. Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von SATURN OIL + GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42377

ISIN CA80412L1076

