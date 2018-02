Lieber Leser,

der Bitcoin-Kurs hat in dieser Woche an einer entscheidenden charttechnischen Zone gedreht. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, hat die untere Trendlinie des aufwärts gerichteten Trendkanals zunächst erfolgreich halten können. Nachdem sich Aktienmärkte im Anschluss an den Flash-Crash vom Montag insgesamt erholten, nahm auch der Bitcoin-Kurs seine Erholung auf. Der Goldpreis fällt in dieser Woche wieder zurück, was auf eine Risk-On Mentalität hindeutet. ... (David Iusow)

