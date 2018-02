Die DZ Bank hat Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 10 auf 11 Euro angehoben. Das Geldhaus habe insgesamt gute Resultate abgeliefert, wobei sich aber die Ergebnisqualität etwas gesunken sei, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei der deutliche Anstieg der harten Kernkapitalquote und die für 2018 in Aussicht gestellte Dividende. Die relativ hohe Zinssensibilität, die gute Kapitalausstattung sowie die Fortschritte bei der Umsetzung von Commerzbank 4.0 rechtfertigten eine bessere Bewertung./edh/ag Datum der Analyse: 09.02.2018

ISIN: DE000CBK1001