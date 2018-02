Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Swiss Re mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der Softbank an Swiss Re auf "Buy" belassen. Nicht klar sei bislang, ob Softbank selbst oder aber ihre Beteiligung Vision Fund den Anteil halten werden, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letzterer habe im vergangenen Jahr Mittel in Höhe von rund 100 Milliarden US-Dollar eingesammelt./bek/ag Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN: CH0126881561