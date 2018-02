MDAX®, TecDAX®, SDAX® - turbulent ins Wochenende

Die Aktienmärkte sind so volatil wie lange nicht mehr. Zum zweiten Mal innerhalb nur einer Woche verlor der Dow rund 1.000 Punkte am Tag. Die steigenden Zinsen belasten, vor allem die US-Aktienmärkte. Doch auch die deutschen Aktienindizes können sich den Turbulenzen nicht entziehen. Wer ist bei den kleinen DAX®-Brüdern am stärksten von der Zins- und Aktienkursentwicklung betroffen?



Die Zinsangst ist noch nicht ausgestanden. Nicht nur die Aktienmärkte haben ihr Wochentief ein zweites Mal getestet, auch an den Anleihenmärkten geht es bergab. Anders ausgedrückt: Die Zinsen steigen und testen ihr Mehrjahreshoch, das sie Anfang der Woche erst aufgestellt haben. Der Zinsanstieg mit den dazugehörigen Verkäufen am Aktienmarkt spiegelt die Sorge wider, dass eine höhere Inflation die US-Notenbank zu einer restriktiveren Geldmarktpolitik veranlassen könnte und das wiederum könnte das Wirtschaftswachstum belasten.



Der Zinsdruck kommt vor allem aus den USA und dort von zwei Seiten. Einerseits ist die US-Notenbank Fed dabei, ihre Bilanzsumme zu reduzieren und verkauft Staatsanleihen. Andererseits werden aufgrund der beschlossenen Steuerreform in den USA neue Staatsanleihen begeben, die das Angebot ausweiten. Anleger müssen jetzt also die Notenbankverkäufe und das zunehmende Anleihenangebot der US-Regierung aufnehmen, was die Zinsen tendenziell steigen lässt. Dieser Entwicklung können sich andere Anleihenmärkte auch nicht entziehen. Besonders in Europa nicht, wo die EZB ihr Anleihenkaufprogramm reduziert hat und ihre Ausrichtung der Geldpolitik damit weniger expansiv ist.





Immobilienaktien unter Druck



Folge: In Deutschland sind auch die Hypothekenzinsen mit zehnjähriger Laufzeit gestiegen, zuletzt auf 1,5 Prozent. Zwar liegen sie damit nicht weit vom Rekordtief aus dem Herbst 2016 bei 1,1 Prozent entfernt, dennoch sind Immobilienaktien durch den Zinsanstieg besonders belastet. Dieser Sektor ist im MDAX® und SDAX® mit jeweils 12,5 beziehungsweise 18,3 Prozent vergleichsweise stark vertreten. Patrizia Immobilien aus dem SDAX® sowie LEG Immobilien, Deutsche Wohnen und Deutsche Euroshop aus dem MDAX® gehörten zu den größten Verlierern der vergangenen Wochen. Auch Versorger zählen zu den Zinsverlierern, da sie meist höhere Schuldenberge vor sich her schieben und steigende Zinsen somit belastend sind. Allerdings sind sie im TecDAX®, SDAX® und MDAX® nur mit sehr geringen Anteilen vertreten.



In einem Umfeld nur moderat steigender Zinsen dürften zyklische Titel gefragt sein, also Aktien von Unternehmen, die von einer robusten Konjunktur profitieren. Dieses wirtschaftliche Umfeld signalisieren leicht steigende Zinsen und Renditen. Zu den Zyklikern zählen zum Beispiel Industrie- und Transportunternehmen, die im SDAX® und im MDAX® mit knapp 40 Prozent am stärksten gewichtet sind. Zu den Gewinnern eines moderaten Zinsaufschwungs dürften auch Finanztitel gehören. Bei Banken etwa nimmt die Zinsmarge tendenziell zu, wenn die Zinssätze steigen. Finanzwerte machen aber im MDAX® (5,3%) und SDAX® (9,1%) nur einen geringen Anteil aus. Im MDAX® hat Hannover Rück in einem aktuell schwierigen Markt noch ein kleines Plus in den vergangenen Wochen erzielen können.





TecDAX® mit Gewinnmitnahmen



Der TecDAX® ist in seiner Performance sehr unterschiedlich im aktuellen Abschwung. Tendenziell dürften TecDAX®-Aktien weniger stark unter moderat steigenden Zinsen leiden, da ihr Geschäft von einer positiven Wirtschaftsentwicklung profitiert. Allerdings haben sie in den vergangenen Monaten im Vergleich zu anderen DAX®-Indizes besonders gut performt. Daher setzen hier Gewinnmitnahmen ein, insbesondere bei den Titeln, die im Vorjahr besonders gut gelaufen sind wie etwa Wirecard.



