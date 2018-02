Biofrontera hatte am 29. Januar 2018 eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu sechs Millionen Euro per Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu sechs Millionen Aktien beschlossen. Der Bezugspreis der neuen Aktien wurde zuletzt auf eine Spanne zwischen 4,00 und 6,00 Euro angekündigt. Am heutigen Freitag wurde nun der endgültige Preis bei 4,00 Euro, also am unteren Ende der Spanne, festgelegt. Biofrontera kommentierte das Vorgehen: "Wie angekündigt, waren bei der Festlegung auch die Marktgegebenheiten zu berücksichtigen, die in der laufenden Woche von substantiellen Kursverlusten bei stark steigender Volatilität insbesondere an den US-Börsen geprägt waren." Die Aktie von Biofrontera reagiert darauf mit einem kräftigen Kursverlust von mittlerweile mehr als 6,7 Prozent auf 5,06 Euro.

