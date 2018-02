Insgesamt habe Atrium aus dem Verkauf von 19 CEE-Immobilien 70 Mio. Euro lukriert, teilte Atrium am Freitagnachmittag mit.Atrium kündigt an, sich auch von den restlichen ungarischen Immobilien bald trennen zu wollen.Die Verkäufe stünden im Einklang mit der Strategie, das Portfolio in den Kernmärkten Polen und Tschechien ...

