Am Donnerstag hat der Dow Jones erneut extreme Verluste einfahren. Um über vier Prozent ging es für den amerikanischen Leitindex nach unten. Ob sich die Talfahrt heute fortsetzen wird, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.