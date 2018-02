Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat Parteichef Martin Schulz ihren Respekt für seine Entscheidung bekundet, auf ein Ministeramt in einer neuen großen Koalition zu verzichten. "Die Entscheidung von Martin Schulz verdient höchsten Respekt und Anerkennung", erklärte Nahles.

Alle wüssten, "wie schwer ihm diese Entscheidung nun gefallen ist, sich persönlich zurück zu nehmen", betonte sie. "Das zeugt von beachtlicher menschlicher Größe." Mit Schulz an der Spitze habe die SPD einen großen Verhandlungserfolg erzielt. "Vor uns liegt nun der Mitgliederentscheid der SPD. Ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt voll und ganz auf die inhaltliche Debatte konzentrieren", hob die Fraktionschefin hervor.

Schulz hatte zuvor angesichts zunehmender Kritik an seiner Person den Verzicht auf ein Ministeramt angekündigt. "Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum ... gefährdet", erklärte Schulz. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind." In der SPD war der Plan von Schulz zunehmend auf Unmut gestoßen, in einer neuen Koalition Außenminister werden zu wollen. Nicht zuletzt der jetzige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte mit heftiger Kritik darauf reagiert.

