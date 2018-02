Die Erste Group hat die Aktien der BAWAG mit einer Verkaufsempfehlung ("Reduce") in ihre Coverage aufgenommen. Das Kursziel wurde mit 43,00 Euro festgelegt.

Im Vergleich zu anderen Bankaktien seien die BAWAG-Titel aufgrund der hohen Profitabilität zwar sogar recht günstig, allerdings dürften weitere Gewinnsteigerungen schwierig zu erzielen sein, begründet Erste-Analyst Thomas Unger seine Einschätzung. Ein Großteil der möglichen Kostensenkungen sei bereits umgesetzt worden. Zudem dürften in den kommenden Jahren die Risikokosten steigen, so die Analyst weiter. Er glaubt außerdem nicht, dass die BAWAG in den kommenden Jahren noch ein signifikantes organisches Wachstum erzielen wird. Der Ausstieg aus der Kooperation mit der Post dürfte die Wettbewerbsposition der Bank schwächen, erwartet der Erste-Analyst.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Erste Group 4,00 Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017. Die Dividendenschätzungen beläuft sich auf 2,0 Euro (2017).

Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag wurde die BAWAG-Aktie an der Wiener Börse bei 44,68 Euro gehandelt.

