NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Total SA nach Zahlen von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 55 Euro angehoben. Analyst Oswald Clint verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf das vom Ölkonzern angekündigte Dividendenwachstum und das Aktienrückkaufprogramm. Die gesamte erwartete Aktienrendite überzeuge einfach./ck/mis

Datum der Analyse: 09.02.2018

ISIN FR0000120271

AXC0177 2018-02-09/16:31