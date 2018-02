Frankfurt - Das US-Landwirtschaftsministerium hat seine Schätzung für die US-Maisvorräte am Ende des laufenden Erntejahres 2017/18 um 125 Mio. auf 2,352 Mrd. Scheffel reduziert, so die Analysten der Commerzbank. Grund hierfür sei eine Aufwärtsrevision bei den US-Maisexporten. In die entgegengesetzte Richtung sei es bei den jeweiligen Schätzungen für Sojabohnen gegangen.

