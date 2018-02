Lieber Leser,

der Silber- und Goldproduzent Coeur Mining hat am Mittwochabend die Ergebnisse per Q4 2017 sowie das Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. Bereits eine Woche zuvor wurden die vorläufigen Produktionsdaten veröffentlicht, die sich aber mit den offiziellen Daten aus dieser Woche teilweise deutlich verändert haben. So hatte man für das gesamte Jahr 2017 einen Anstieg der Produktion auf Silber-Äquivalenzbasis von 39,4 Mio. Unzen angegeben. Nun sind es jedoch mit insgesamt 35,1 Mio. ... (David Iusow)

