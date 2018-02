Paris - Der Dollar hat die Richtung eingeschlagen, die schon lange von ihm erwartet wird; immerhin gut 2 Prozent wertete der Greenback zum Euro im Wochenverlauf auf, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Ob die Dollar-Stärke im direkten Zusammenhang mit der Korrektur an den Aktienmärkten stehe, sei mal dahingestellt.

